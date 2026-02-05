Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Deretan Program Special GTV Siap Temani Puasa Kamu

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |23:11 WIB
Deretan Program Special GTV Siap Temani Puasa Kamu
Ramadan Seru GTV
JAKARTA - Ramadan tahun ini sudah di depan mata, dan GTV sudah menyiapkan amunisi hiburan yang bakal bikin puasa kamu makin semangat untuk dijalani! Lewat semangat AKSI BERBAGI HEPI, RAMADAN DI GTV, siap-siap maraton tontonan yang pas banget untuk disaksikan bareng keluarga.

Buat kamu yang saat santap sahur susah melawan ngantuk, mulai 1 Ramadan setiap hari pukul 01.30 dan 03.00 WIB, "GTV Big Movies Spesial Sahur" bakal menyuguhkan deretan film action Asia dan teror monster nonstop. Dijamin, suasana santap sahur kamu bakal terasa lebih berenergi dan jauh dari kata ngantuk! 

Keseruan berlanjut setelah subuh. Jangan buru-buru tarik selimut, karena ada Kisah Viral Spesial Ramadan setiap hari pukul 05.00 WIB yang siap menyuguhkan informasi paling hangat dan up-to-date untuk mengawali pagi kamu.

SpongeBob SquarePants siap jadi mood booster kamu setiap hari dari pukul 06.00 WIB sampai sore hari. Menunggu waktu berbuka jadi nggak berasa berat kalau ditemani tingkah kocak SpongeBob dan kawan-kawan.

Setiap hari menjelang azan Magrib, waktunya kita ademkan hati. Ada Aldi Taher, Ustaz Alfian Hidayat, dan Ustaz Abiy Ghifran dalam Ramadan Sama Artis. Mereka bakal ngobrol santai bareng artis favorit kamu, memberikan suntikan hikmah yang bikin hati adem sebelum berbuka.

