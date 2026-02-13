Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 140, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 140, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 140, Hanya di RCTI
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 140 bercerita tentang Tanti yang menerima kabar kematian Julian dari Axel saat Syifa tertidur.

Ketika Syifa bangun dan mendengar kabar itu, dia menangis. Di rumah sakit, jenazah korban tak terdentifikasi dibawa ke kamar mayat. Petugas menyarankan keluarga tidak melihat karena kondisi rusak.

Ardan terpukul, Rindi memberi kabar bahwa Lidya sedang operasi dan Lala mulai stabil. Saat Lala sadar di IGD, ia memastikan Lidya dan Elio selamat, lalu hancur ketika diberi tahu Julian meninggal.

Lala menolak menerima dan memaksa melihat jenazah. Di kamar mayat, Lala menyadari cincin nikah memang ada, tetapi ia yakin jenazah itu bukan Julian.

Ia bersikeras Julian masih hidup dan berlari keluar untuk mencarinya sebelum akhirnya pingsan di lorong setelah memeluk Syifa. Di mansion, Suryono menginstruksikan Rico menghapus jejak agar kematian Julian dianggap kecelakaan,.

Namun Rico mengingatkan masih ada saksi hidup, Lidya, yang kini dipantau dan disebut mengalami gangguan motorik serta bicara akibat benturan kepala.

Di rumah sakit, Rindi menenangkan Axel yang berduka, ia ingat bagaimana Julian dulu menyelamatkan Axel dari hidup sebagai copet dan memberinya kesempatan baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/598/3200277/cinta_sepenuh_jiwa-ukK3_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 133, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/598/3200160/cinta_sepenuh_jiwa-zhrF_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 132, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/598/3197155/cinta_sepenuh_jiwa-sr8I_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 116, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/598/3195791/cinta_sepenuh_jiwa-MiKB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 109, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/598/3195091/ibrahim_risyad-XOZS_large.jpeg
Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Capai 100 Episode, Ibrahim Risyad: Alhamdulillah, Happy!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/598/3194664/cinta_sepenuh_jiwa-xsar_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 102, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement