Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 140, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 140 bercerita tentang Tanti yang menerima kabar kematian Julian dari Axel saat Syifa tertidur.

Ketika Syifa bangun dan mendengar kabar itu, dia menangis. Di rumah sakit, jenazah korban tak terdentifikasi dibawa ke kamar mayat. Petugas menyarankan keluarga tidak melihat karena kondisi rusak.

Ardan terpukul, Rindi memberi kabar bahwa Lidya sedang operasi dan Lala mulai stabil. Saat Lala sadar di IGD, ia memastikan Lidya dan Elio selamat, lalu hancur ketika diberi tahu Julian meninggal.

Lala menolak menerima dan memaksa melihat jenazah. Di kamar mayat, Lala menyadari cincin nikah memang ada, tetapi ia yakin jenazah itu bukan Julian.

Ia bersikeras Julian masih hidup dan berlari keluar untuk mencarinya sebelum akhirnya pingsan di lorong setelah memeluk Syifa. Di mansion, Suryono menginstruksikan Rico menghapus jejak agar kematian Julian dianggap kecelakaan,.

Namun Rico mengingatkan masih ada saksi hidup, Lidya, yang kini dipantau dan disebut mengalami gangguan motorik serta bicara akibat benturan kepala.

Di rumah sakit, Rindi menenangkan Axel yang berduka, ia ingat bagaimana Julian dulu menyelamatkan Axel dari hidup sebagai copet dan memberinya kesempatan baru.