Perjuangan Hidup dan Mimpi Mewarnai Langkah Sembilan Finalis KDI Top 9

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |20:30 WIB
Perjuangan Hidup dan Mimpi Mewarnai Langkah Sembilan Finalis KDI Top 9
Perjuangan Hidup dan Mimpi Mewarnai Langkah Sembilan Finalis KDI Top 9. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2025 memasuki babak krusial. Setelah melewati audisi panjang, sembilan peserta terbaik resmi melangkah ke babak Top 9.

Proses tersebut membawa cerita hidup penuh perjuangan ke panggung terbesar dangdut Tanah Air. Karena bagi para finalis, panggung KDI bukan sekadar tempat bernyanyi. 

Ajang ini adalah ruang pembuktian, tempat mimpi, doa keluarga, dan harapan masa depan dipertaruhkan. Vizza dari Jember misalnya, tumbuh dalam keterbatasan dan belajar bertahan sejak usia kecil. 

Demi ibu dan adik-adiknya, ia berjuang tanpa lelah, menjadikan setiap penampilannya sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian kepada keluarga.

Jordi asal Kampar juga harus hidup jauh dari orangtua. Kemandirian yang ia bangun sejak muda membentuk keteguhan langkahnya untuk membuktikan bahwa mimpi tidak pernah sia-sia.

