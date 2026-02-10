Sinopsis Sinetron Aira Episode 13, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Aira episode 13 bercerita tentang Edwin yang nekat menyelinap masuk ke ruang kerja Haris pada malam hari. Tujuannya untuk mengambil ponsel yang tergeletak di meja kerja Haris.

Aksinya terpergok oleh Haris yang langsung mengunci pintu dan menginterogasi sang adik. Dia curiga dengan gelagat Edwin yang aneh serta fakta bahwa pria itu ternyata mengenal Jacky.

Karena Edwin terus menyangkal keterlibatannya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, Haris akhirnya menantang Edwin untuk melakukan tes DNA guna membuktikan apakah ia pelaku perampokan dan pemerkosaan Aira atau bukan.

Setelah itu, Haris yang gusar menemui Farhan dan Laras untuk meminta maaf sekaligus meminta izin secara resmi untuk mendekati Aira dengan niat yang serius. Haris dengan tulus mengakui perasaannya kepada Aira dan berjanji akan menjadi pelindungnya.

Farhan yang melihat ketulusan hati Haris akhirnya memberikan restu dan merasa lebih tenang jika Aira berada di bawah perlindungan laki-laki yang bertanggung jawab seperti Haris. Malam itu, Haris memberitahu Aira tentang kecurigaannya pada Edwin.