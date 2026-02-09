Advertisement
Sinopsis Aira Eps 12: Haris Temukan Petunjuk Insiden Jacky, Edwin Panik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |16:56 WIB
JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Aira akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah insiden tewasnya Jacky karena Farhan dan Laras sangat khawatir akan keselamatan putri mereka. Haris dengan berat hati melepas kepergian Aira namun ia berjanji akan tetap melindungi Aira dari kejauhan. Sementara itu, Edwin sibuk menutupi jejak kejahatannya dengan mendatangi bengkel milik Dicky dan memberikan uang tutup mulut agar Dicky bersedia memberikan alibi palsu kepada polisi bahwa Edwin bersamanya seharian saat kejadian Jacky terjatuh.

Haris kembali menyisir lokasi jatuhnya Jacky dan tanpa sengaja menemukan sebuah ponsel rusak yang tertutup sampah di area tersebut. Ia menduga benda itu milik Jacky atau orang yang ada di rooftop sehingga Haris berniat memperbaikinya untuk mencari petunjuk digital seperti riwayat panggilan atau lokasi. Aira yang mengetahui penemuan tersebut 
langsung bergegas menyusul Haris ke kantor karena ingin melihat barang bukti itu secara langsung. Edwin yang sempat memata-matai Haris di lokasi kejadian menjadi sangat panik dan ketakutan karena menyadari ponsel yang ditemukan Haris bisa membongkar semua kejahatannya.

Apakah Haris dapat segera mengetahui semua kejahatan Edwin? Saksikan Layar Drama RCTI 'Aira' hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

