HOME CELEBRITY TV SCOOP

VISION+ Hadirkan Microdrama Baru Rasa Yang Pernah Ada, Simak Sinopsisnya 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |18:02 WIB
VISION+ Hadirkan Microdrama Baru <i>Rasa Yang Pernah Ada</i>, Simak Sinopsisnya 
Rasa yang Pernah Ada
A
A
A

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul “Rasa Yang Pernah Ada” dengan alur cerita yang ringkas dan selalu bikin penasaran di setiap episodenya. Microdrama ini dapat disaksikan secara eksklusif di VISION+ dengan klik link di sini

Drama pendek “Rasa Yang Pernah Ada” menceritakan kisah Lusi, seorang wanita yang masih mencari keberadaan suaminya, Dimas, yang menghilang setelah kecelakaan tiga tahun lalu. Selama itu, Lusi terus melanjutkan pencariannya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas. 

Dimas ternyata selamat dari kecelakaan tersebut, namun mengalami amnesia. Ia kemudian diadopsi oleh seorang pengusaha bernama Pak Ferry dan diberi identitas baru sebagai Billy, anak angkat yang dipersiapkan untuk meneruskan bisnis keluarga. Hingga pada akhirnya, Billy dan Lusi bertemu, tapi Billy tidak mengenali Lusi sama sekali. 

Untuk tetap berada di sekitarnya, Lusi memutuskan masuk ke lingkungan keluarga Ferry dengan bekerja sebagai perawat Pak Ferry. Dalam prosesnya, Lusi mulai terlibat dengan berbagai persoalan internal keluarga Ferry. Kehadiran Rocky yang ambisius, Zahra yang memiliki kepentingan sendiri, serta sejumlah rahasia keluarga membuat situasi semakin kompleks. 

Bagaimana kelanjutan hubungan Lusi dan sang suami? Akankan Billy akan mengingat masa lalunya? Nonton kelanjutan kisahnya di VISION+ sekarang! Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan beragam microdrama terbaru dengan cerita yang relevan dan mudah diikuti. 

Saksikan “Rasa Yang Pernah Ada” secara eksklusif di VISION+. Download aplikasinya di App Store dan Play Store untuk menikmati microdrama terbaru setiap hari.

(kha)

