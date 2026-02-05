Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dua Pewaris Terjebak Cinta Terlarang dalam Microdrama Cinta Di Antara Dendam di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |22:05 WIB
Dua Pewaris Terjebak Cinta Terlarang dalam Microdrama <i>Cinta Di Antara Dendam</i> di VISION+
Cinta di Antara Dendam
JAKARTA - Drama pendek semakin diminati oleh penonton digital. Dengan durasi singkat namun konflik yang intens, format ini memungkinkan cerita berkembang cepat dan tetap emosional. Kali ini, VISION+ merilis microdrama terbaru berjudul “Cinta Di Antara Dendam”. Nonton keseruannya dengan klik di sini

Drama pendek berdurasi sekitar tiga menit ini bercerita tentang Arga Mahendra, pewaris keluarga konglomerat lama, yang jatuh cinta pada Luna Wiratama, putri dari keluarga konglomerat baru yang telah lama bermusuhan dengan keluarganya. Pertemuan mereka di sebuah pesta elite menjadi awal dari hubungan terlarang yang harus dijalani secara diam-diam. 

Di tengah larangan, pengawasan, dan berbagai ancaman dari kedua pihak keluarga, Arga dan Luna tetap memilih mempertahankan perasaan mereka. Hubungan ini juga mendapat dukungan dari Maya dan Pastor Samuel, dua orang yang percaya bahwa cinta masih memiliki kekuatan untuk menghentikan dendam yang diwariskan turun-temurun. 

Ketika konflik antar keluarga semakin memuncak, Arga dan Luna mengambil keputusan besar dengan menikah secara diam-diam. Apakah cinta Arga dan Luna mampu menghentikan dendam yang telah lama memisahkan dua keluarga besar tersebut? Nonton kelanjutan kisahnya di VISION+ sekarang! Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan beragam microdrama terbaru dengan cerita yang relevan dan mudah diikuti. 

Saksikan “Cinta Di Antara Dendam” secara eksklusif di VISION+. Download aplikasinya di App Store dan Play Store untuk menikmati microdrama terbaru setiap hari.

(kha)

