KIKO Season 4 Episode Turning Point, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan membuat Minggu pagi si kecil lebih seru dan berwarna dengan menayangkan animasi KIKO Season 4. Yuk intip sinopsis episode Turning Point untuk minggu ini.

Berkat langkah serius dan penuturan Levit, Wali Kota pun menghapus regulasi dan mengubah sistem kehidupan Neo Asri menjadi lebih seimbang dan humanis.

Kini seluruh anggota The Rebel diterima oleh Wali Kota dan mereka hidup berdampingan. Revolt dan Sienna bisa berkumpul bersama ibunya, sementara The Rebel kini menjadi warga kota yang sah.

Kiko, Poli, Tingting, Lola, dan Patino mengajarkan warga NEO ASRI memasak, bela diri, olahraga, dan hal berguna lainnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Turning Point animasi KIKO hanya di RCTI, pada Minggu, 30 November 2025 pukul 08.00 WIB.