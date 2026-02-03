Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 129: Hasbi Depresi, Julian-Lala Heboh Urus Bayi Elio

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hasbi ditempatkan di sel sementara dan menunjukkan tanda-tanda seperti depresi. Ia berpura-pura menjadi ODGJ. Julian menyerahkan memory card berisi bukti kejahatan Hasbi kepada pengacara untuk memperkuat tuntutan hukum. Di rumah, Julian dan Lala mulai menjalani dinamika baru mengurus bayi Elio, dengan berbagai situasi komedi dan kelelahan. Lala harus pergi urusan kerja, meninggalkan Elio bersama Julian dan Tanti. Lidya menemukan binder lama berisi kapsul waktu masa SMA bersama Suryono dan Doni. Lidya mengetahui Lala pergi dan merasa khawatir Julian harus mengurus bayi, lalu berniat menyusul ke rumah Julian untuk memastikan keadaan Elio.

Julian, Axel, dan Ardan memutuskan membawa Elio keluar rumah ke Taman Angsana agar terkena matahari, meski mereka kurang paham soal perawatan bayi. Lidya dalam perjalanan menyusul ke taman setelah menerima pesan dari Julian. Di sisi lain, mobil yang membawa Hasbi dialihkan rutenya karena ada pengalihan arus, dan kebetulan melewati area dekat Taman Angsana. Secara paralel, anak buah Suryono membuntuti mobil Lidya. Saat Lidya mendekati area taman lewat jalur timur, mobilnya dihadang oleh tiga anak buah Suryono bersenjata tumpul. Di sisi lain, Suryono juga bergerak menuju lokasi setelah mendapat laporan bahwa mobil Lidya sudah dikepung. Apa yang dilakukan Suryono terhadap Lidya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28.



