Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aira Eps 8: Haris Lewati Masa Kritis, Aira Terlibat KDRT Nurma

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |15:21 WIB
Sinopsis Aira Eps 8: Haris Lewati Masa Kritis, Aira Terlibat KDRT Nurma
Aira
A
A
A

JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Farhan dan Laras saling menyalahkan atas kepergian Aira, hingga pertengkaran mereka diam-diam direkam oleh Juju dan menyebar menjadi gosip. Farhan bersikeras pergi mencari Aira meski kondisinya lemah, membuat Laras semakin kesal.

Haris yang sempat kritis akhirnya sadar dan dinyatakan aman setelah CT-scan, lalu pulang ke rumah dalam keadaan marah karena Edwin meninggalkannya. Edwin berbohong soal motif pengeroyokan Arga Cs untuk menutupi pelecehannya terhadap Nina. Di sisi lain, Aira yang tinggal bersama Bi Yuni tanpa sengaja terlibat kasus KDRT Nurma oleh suaminya, Jaya.

Aira tanpa sadar tiba di rumah Haris yang tak lain merupakan tempat Bi Yuni bekerja dan pertemuan mereka berlangsung penuh kejutan. Aira membantu merawat Haris yang masih lemah, hingga akhirnya setuju saat Haris menghubungi Farhan. Farhan datang dan bertemu Aira lalu memintanya pulang.

Apakah Aira bersedia pulang bersama Farhan? Saksikan Layar Drama RCTI 'Aira' hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sinetron Sinetron RCTI Aira
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/598/3199260//sinetron_aira-Irkn_large.jpg
Sinetron AIRA Resmi Tayang, MNC Pictures Gelar Syukuran dan Nobar Episode Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/33/3199233//sinetron_aira-Mczo_large.jpg
Sarah Beatrix Ungkap Kekuatan Sinetron AIRA: Ceritanya Bikin Emosi Campur Aduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/598/3199221//sinetron_aira-xdyl_large.jpg
Sinetron AIRA Angkat Isu Sensitif: Potret Perjuangan Korban Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/598/3199110//mencintai_ipar_sendiri-suT9_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 78: Hubungan Ayuna dan Rafki Mencair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/598/3199107//aira-fo3s_large.JPG
Sinopsis Aira Eps 7: Aira Bersikeras Pergi, Haris Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/598/3198912//cinta_sepenuh_jiwa-4YgH_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 125: Nyawa Meisya Tak Selamat saat Melahirkan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement