Sinopsis Aira Eps 8: Haris Lewati Masa Kritis, Aira Terlibat KDRT Nurma

JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Farhan dan Laras saling menyalahkan atas kepergian Aira, hingga pertengkaran mereka diam-diam direkam oleh Juju dan menyebar menjadi gosip. Farhan bersikeras pergi mencari Aira meski kondisinya lemah, membuat Laras semakin kesal.

Haris yang sempat kritis akhirnya sadar dan dinyatakan aman setelah CT-scan, lalu pulang ke rumah dalam keadaan marah karena Edwin meninggalkannya. Edwin berbohong soal motif pengeroyokan Arga Cs untuk menutupi pelecehannya terhadap Nina. Di sisi lain, Aira yang tinggal bersama Bi Yuni tanpa sengaja terlibat kasus KDRT Nurma oleh suaminya, Jaya.

Aira tanpa sadar tiba di rumah Haris yang tak lain merupakan tempat Bi Yuni bekerja dan pertemuan mereka berlangsung penuh kejutan. Aira membantu merawat Haris yang masih lemah, hingga akhirnya setuju saat Haris menghubungi Farhan. Farhan datang dan bertemu Aira lalu memintanya pulang.

Apakah Aira bersedia pulang bersama Farhan? Saksikan Layar Drama RCTI 'Aira' hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.



