Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 79: Ayuna-Rafki Salah Paham

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki menegaskan bahwa ia tidak lagi memiliki perasaan pada Shilla dan menolak terlibat lebih jauh dalam dramanya. Tristan kemudian menemui Ayuna dan memberitahu apa yang ia lihat. Ayuna semula kecewa, tetapi Rafki justru ikut salah paham ketika melihat Ayuna-Tristan berdua. Rafki mengkonfrontasi Tristan dan berencana menjelaskan pada Ayuna apa yang sebenarnya terjadi.

Di apartemen, Hendar mulai curiga karena Shilla tak kunjung pulang dan panggilannya diabaikan. Shilla pun pulang dan Hendar menyambutnya, tetapi dalam kondisi lelah, marah, dan frustrasi. Shilla menolak disentuh Hendar dan meluapkan emosinya dengan kasar. Ia mengusir Hendar dan bahkan mengancam akan memutuskan hubungan mereka. Ketika Hendar pergi, mobilnya berhenti di tepi jalan karena sepi. Di saat yang bersamaan, terdapat penjambretan dan Hendar mirip dengan pelaku jambret tersebut, membuat warga salah sangka dan justru melakukan pengeroyokan terhadap Hendar.

Darma menerima kabar bahwa dia sudah dapat mengambil hasil tes DNAnya. Darma jadi gelisah, tetapi dia berusaha untuk tenang dan akan mengambil keesokan harinya. Bagaimana hasil tes DNA tersebut?



