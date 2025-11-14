Entong Petualangan Baru: Kampung Mendadak Heboh Gara-Gara Hantu Gadungan

JAKARTA -Kampung Entong kembali ramai dengan kejadian-kejadian yang bikin heboh dan lucu. Semua bermula saat Entong terbangun dari tidur dan syok karena mimpi buruk dikejar hantu.

Mpok Fatimah langsung panik. Tapi setelah ditenangkan, Entong sadar kalau itu cuma mimpi. Sialnya, obrolan para ibu soal film horor Misteri Wewe Gombel justru bikin suasana kampung semakin tegang.

Warga percaya hantu itu beneran ada dan menculik anak-anak setelah magrib. Pesan ‘pulang sebelum magrib” akhirnya menempel di kepala Entong. Namun sore itu, ia tetap main petak umpet bareng Kiki, Ipeh, dan Memed.

Ketika hari berubah menjadi gelap, Memed mengejek Entong yang ingin pulang lebih cepat karena takut Wewe Gombel. Kesal, Entong ikut lanjut bermain. Sampai akhirnya, Ipeh hilang dari persembunyiannya dan adzan magrib berkumandang.

Suara mengerang tiba-tiba terdengar dan anak-anak kabur ketakutan. Kepanikan merembet ke orangtua. Mpok Fatimah, Mpok Lela, Mamake, sampai Baba Chen keliling kampung sambil memanggil anak-anak, lengkap dengan ‘senjata’ seadanya.