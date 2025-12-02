Entong Petualangan Baru: Menang Itu Enggak Gampang!

Entong Petualangan Baru: Menang Itu Enggak Gampang! (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Demam badminton tengah melanda Kampung Kite. Lapangan riuh dengan kehadiran Entong, Tibo, Samin, dan Salim yang menonton pertandingan Memed melawan Siti.

Berbekal dua raket, Memed dengan mudah menaklukkan Siti. Kemenangan itu membuatnya semakin sombong dengan jargonnya: Menang Itu Gak Gampang.

Hingga Siti menantangnya dengan mengatakan, “Berani enggak lawan Entong?” Mendadak, warga kampung heboh. Entong yang tak punya raket pun bingung.

Apalagi Mpok Fatimah tak mengizinkan Entong membeli raket karena dia sering minta dibeli mainan namun tak pernah dipakai. Namun Entong tak patah semangat.

Dia pun merakit raket versinya sendiri menggunakan kayu, bambu lentur, benang layangan, hingga handuk bekas. Dia yakin, raket buatannya itu mampu membantunya menumbangkan Memed.

Namun saat pertandingan, raket buatan Entong itu jebol yang membuat Memed jumawa. Namun begitu, dia tergerak meminjamkan raket cadangannya kepada Entong.

Dengan raket itu, Entong berhasil membalikkan keadaan dan melampaui skor Memed. Kekalahan itu membuat Memed cemberut. Namun Tibo menepuk pundaknya dan berkata, “Tenang kakak, menang itu tak gampang!”