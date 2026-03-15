Rayakan Idulfitri Bersama MNCTV, Dari Upin & Ipin hingga DMD Spesial Lebaran

JAKARTA - Menyambut Hari Raya Idulfitri, MNCTV menghadirkan rangkaian program spesial yang siap menemani momen kebersamaan pemirsa bersama keluarga. Mulai dari animasi favorit hingga hiburan dangdut penuh cerita hangat, semuanya hadir dalam kemeriahan Hangatnya Cinta Lebaran MNCTV.

Kemeriahan Lebaran semakin terasa melalui “DMD Spesial Lebaran” yang tayang 20–24 Maret pukul 20.00 WIB dan dipandu oleh Irfan Hakim. Program ini menghadirkan kisah hangat para bintang dalam merayakan Hari Raya bersama keluarga, mulai dari tradisi mudik, hidangan khas Lebaran, hingga momen kebersamaan yang penuh makna.

Dalam episode spesial ini, Irfan Hakim berbagi cerita tradisi Lebaran bersama keluarga D’Hakim yang semakin meriah dengan penampilan pembuka bersama Skandal Band, pertunjukan angklung keluarga, hingga tari topeng yang menghadirkan nuansa budaya Indonesia.

Sejumlah bintang dangdut tanah air juga turut meramaikan DMD Spesial Lebaran, di antaranya Inul Daratista bersama Adam Suseno, Iis Dahlia, serta pasangan Happy Asmara dan Gilga Sahid yang berbagi cerita tradisi Lebaran mereka. Tak ketinggalan, biduan DMD Vanny KSB, Mayang Ambyar, dan Wina KDI juga akan menghadirkan kisah kebersamaan keluarga serta pengalaman mudik yang penuh kenangan.

Keceriaan Lebaran juga hadir melalui episode terbaru “Upin & Ipin Bermula: Pelita Panjut Aidil Fitri” yang tayang pada 21 Maret 2026 pukul 19.30 WIB. Dalam episode ini, Upin dan Ipin bersiap menyambut Hari Raya di Kampung Durian Runtuh. Opah berencana membuat dodol buah naga, sementara seluruh warga kampung turut memeriahkan suasana Lebaran melalui lomba pelita panjut yang dinanti bersama.