DMD Special Lebaran Hadirkan Cerita Hangat Keluarga Para Bintang Dangdut di MNCTV

JAKARTA - Menyambut Hari Raya Idulfitri, MNCTV kembali menghadirkan program hiburan spesial bertajuk “DMD Spesial Lebaran” yang akan menemani pemirsa dengan cerita hangat keluarga serta penampilan musik dangdut yang meriah. Program ini akan tayang mulai 20 hingga 24 Maret 2026 pukul 20.00 WIB, hanya di MNCTV Rumahnya Dangdut.

Dipandu oleh Irfan Hakim, “DMD Spesial Lebaran” menghadirkan suasana Lebaran yang penuh kebersamaan melalui cerita dan momen spesial para bintang bersama keluarga mereka. Dalam program ini, pemirsa akan diajak melihat lebih dekat bagaimana para artis merayakan Lebaran, mulai dari tradisi keluarga, cerita mudik, hingga hidangan khas Hari Raya yang selalu hadir di rumah mereka.

Berbagai bintang dangdut tanah air turut meramaikan program ini. Inul Daratista akan berbagi cerita tentang kebersamaan keluarga menjelang Lebaran, termasuk kisah mudik ke kampung halaman dan hidangan favorit yang sering disiapkan sang ibunda untuk keluarga.

Penampilan spesial juga akan dihadirkan saat Inul Daratista tampil bersama sang suami Adam Suseno

Sementara itu, Iis Dahlia juga akan berbagi cerita tentang tradisi Lebaran di keluarganya, termasuk kebiasaan berkumpul bersama keluarga serta makanan khas yang selalu hadir saat Hari Raya.

Kehangatan keluarga juga akan terlihat melalui penampilan yang dipersembahkan bersama sang anak Salsa

Pasangan idola Happy Asmara dan Gilga Sahid turut menghadirkan kisah Lebaran ala pasangan suami istri. Keduanya akan berbagi cerita mengenai tradisi keluarga saat Hari Raya, hidangan khas Lebaran di rumah mereka, hingga rencana merayakan Lebaran tahun ini.