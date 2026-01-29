Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 74: Shilla Terancam, Rafki Diterror Rafka?

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dalam kondisi tubuh yang masih sangat lemah, Rafki menggenggam tangan Ayuna dan mengungkapkan kebahagiaannya karena setiap kali membuka mata, Ayuna selalu menjadi orang pertama yang ia lihat. Ketika Ayuna hendak memanggil dokter, Rafki menahan tangan Ayuna dan menanyakan apakah Ayuna masih mengingat pengakuannya saat mereka terjebak longsor. Dengan jujur dan tanpa ragu, Rafki kembali menegaskan bahwa ia mencintai Ayuna.

Sementara itu, Shilla mulai panik karena tidak bisa menghubungi Ayuna dan Rafka, dan situasi semakin genting saat dua orang, Tristan dan Naomi, mulai mencari Hendar dan jejaknya mengarah ke apartemen Shilla, menjadi ancaman baru bagi rahasia perselingkuhan yang selama ini ia tutupi.

Lilis dikejutkan oleh kedatangan kurir misterius yang mengantar paket besar atas nama “Rafki”, bukan “Rafka”. Sikap kurir yang terburu-buru dan langsung kabur menimbulkan kecurigaan. Lilis akhirnya menyerahkan paket tersebut secara diam-diam kepada Rafki dan Ayuna. Keduanya memutuskan membuka paket itu bersama karena merasa tidak tenang. Isi paket berupa mini soccer table membawa Rafki pada kenangan masa kecilnya bersama Rafka. Ketegangan memuncak saat Rafki menemukan foto lama mereka dengan tulisan “PEMBUNUH” di baliknya, membuat Rafki yakin bahwa teror yang ia alami berkaitan langsung dengan masa lalunya dan kemungkinan Rafka masih hidup.

Apa yang akan Rafki lakukan terhadap teror tersebut? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)