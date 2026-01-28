Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 122: Suryono Ambil Alih Situasi, Rico Bohong Soal Hasbi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |20:05 WIB
JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Suryono pulang ke rumahnya dan langsung mengambil alih situasi. Ia sudah tahu soal ledakan di Gedung dan keterlibatan Hasbi, tapi bersikap tenang ke anak buahnya. Rico akhirnya datang dalam kondisi berantakan dan diajak bicara empat mata. Di kamar kerja, Suryono menegaskan kepercayaannya pada Rico sekaligus menanyakan keberadaan Hasbi. Rico berbohong dengan mengatakan Hasbi kabur sendiri. Suryono menerima penjelasan itu, tapi terlihat menyimpan kegelisahan dan mulai menyiapkan rencana lain.

Meisya mencoba melarikan diri dari rumah persembunyian dengan berpura-pura sakit perut agar penjaganya lengah. Namun, usahanya gagal karena ia justru berpapasan langsung dengan Suryono dan Rico di depan pintu rumah. Di saat yang sama, Eliza yang sedang mencari Hasbi mendatangi rumah Suryono dan terkejut saat melihat Rico ada di sana. Eliza sempat menanyakan keberadaan Meisya dan menyinggung soal bisnis ilegal mereka sebelum akhirnya dipaksa pergi oleh Suryono. Apa yang akan dilakukan Eliza selanjutnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

