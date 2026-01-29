Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 123: Tolak Bertemu Ayahnya, Hasbi Dikurung Rico

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |18:54 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 123: Tolak Bertemu Ayahnya, Hasbi Dikurung Rico
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hasbi disembunyikan Rico di sebuah rumah terpencil. Ia sadar dan marah karena merasa gagal mati bersama Julian. Rico berkata bahwa Hasbi sebenarnya tidak ingin mati dan memperingatkan bahwa ayah Hasbi, Suryono, berusaha menutup keberadaan Hasbi. Hasbi menolak keras bertemu ayahnya dan nyaris menyerang Rico. Rico memutuskan mengurung Hasbi di kamar. Di sisi lain, Meisya bersiap pergi ke pesta kostum, ia mengira akan dijaga anak buah Rico, namun ternyata yang menemaninya adalah Suryono sendiri, Meisya bingung, dan tetap hati-hati. 
 
Di dalam aula pesta, para karakter berpencar menjalankan peran masing-masing. Jihan menjelaskan mekanisme lomba kostum dan akting. Lala dan Julian mulai berperan sebagai peri dan penyihir, begitu pula Axel dan Rindi. Ardan berkeliling menakut-nakuti tamu untuk menarik perhatian juri. Meisya memanfaatkan kesempatan saat Suryono bertemu teman lamanya untuk meminta izin ke toilet. Di toilet, Meisya membeli kostum hantu suster dari seorang perempuan. Apakah Meisya berhasil keluar dari dari kejaran mereka?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/598/3198373//mencintai_ipar_sendiri-96Pz_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 74: Shilla Terancam, Rafki Diterror Rafka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/598/3198348//aira-TtlJ_large.JPG
Sinopsis Aira Eps 5: Adrian Kecelakaan di Hari Pernikahannya dengan Aira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/598/3198164//cinta_sepenuh_jiwa-P5yN_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 122: Suryono Ambil Alih Situasi, Rico Bohong Soal Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/598/3198089//mencintai_ipar_sendiri-PpwM_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 72: Rafki Nyatakan Cinta Pada Ayuna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/598/3197863//cinta_sepenuh_jiwa-0vqN_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 121: Hasbi Bawa Bom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/598/3197862//mencintai_ipar_sendiri-6KU4_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 71: Munculnya Pria Yang Diduga Rafka
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement