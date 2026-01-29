Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 123: Tolak Bertemu Ayahnya, Hasbi Dikurung Rico

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hasbi disembunyikan Rico di sebuah rumah terpencil. Ia sadar dan marah karena merasa gagal mati bersama Julian. Rico berkata bahwa Hasbi sebenarnya tidak ingin mati dan memperingatkan bahwa ayah Hasbi, Suryono, berusaha menutup keberadaan Hasbi. Hasbi menolak keras bertemu ayahnya dan nyaris menyerang Rico. Rico memutuskan mengurung Hasbi di kamar. Di sisi lain, Meisya bersiap pergi ke pesta kostum, ia mengira akan dijaga anak buah Rico, namun ternyata yang menemaninya adalah Suryono sendiri, Meisya bingung, dan tetap hati-hati.



Di dalam aula pesta, para karakter berpencar menjalankan peran masing-masing. Jihan menjelaskan mekanisme lomba kostum dan akting. Lala dan Julian mulai berperan sebagai peri dan penyihir, begitu pula Axel dan Rindi. Ardan berkeliling menakut-nakuti tamu untuk menarik perhatian juri. Meisya memanfaatkan kesempatan saat Suryono bertemu teman lamanya untuk meminta izin ke toilet. Di toilet, Meisya membeli kostum hantu suster dari seorang perempuan. Apakah Meisya berhasil keluar dari dari kejaran mereka?

