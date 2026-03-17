Timothee Chalamet Tampil Lebih Gahar dalam First-Look Film Dune: Part 3

LOS ANGELES - Timothee Chalamet tak punya waktu bersedih setelah gagal membawa pulang Piala Oscar 2026. Dia merilis first-look dan character poster untuk film terbarunya, Dune: Part 3, lewat Instagram, pada 16 Maret 2026.

Dalam unggahan tersebut, Timothee memperlihatkan foto mata Paul Atreides dalam balutan stillsuit Fremen. Dibandingkan dua poster Dune sebelumnya, karakter Timothee kali ini terlihat lebih kasar dengan kerutan dan lebam pada wajahnya.

Sekitar 2 jam setelah Timothee Chalamet merilis first-look Dune: Part 3 di akun Instagram pribadinya, dia kembali mengunggah character poster dari film tersebut dengan caption berbunyi: “Trailer DUN3 bakal rilis besok (17/3/2026).”

Unggahan Timothee itu langsung dipenuhi antusiasme para penggemar. “Enggak sabar Chalamet kembali menjadi Paul Atreides yang legendaris,” ujar seorang fans. Lainnya menuliskan, “Era villain Timothee akan segera kembali.”

Menariknya, film Dune: Part 3 akan membawa kembali sederet karakter kunci dari dua seri sebelumnya. Timothee Chalamet kembali berperan sebagai Paul Atreides, sementara Rebecca Ferguson comeback menjadi Lady Jessica.