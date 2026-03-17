Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Timothee Chalamet Tampil Lebih Gahar dalam First-Look Film Dune: Part 3

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |10:34 WIB
Timothee Chalamet Tampil Lebih Gahar dalam First-Look Film Dune: Part 3
Timothee Chalamet Tampil Lebih Gahar dalam First-Look Dune: Part 3. (Foto: Warner Bros.)
A
A
A

LOS ANGELES - Timothee Chalamet tak punya waktu bersedih setelah gagal membawa pulang Piala Oscar 2026. Dia merilis first-look dan character poster untuk film terbarunya, Dune: Part 3, lewat Instagram, pada 16 Maret 2026.

Dalam unggahan tersebut, Timothee memperlihatkan foto mata Paul Atreides dalam balutan stillsuit Fremen. Dibandingkan dua poster Dune sebelumnya, karakter Timothee kali ini terlihat lebih kasar dengan kerutan dan lebam pada wajahnya.

 

Dune Part 3

Sekitar 2 jam setelah Timothee Chalamet merilis first-look Dune: Part 3 di akun Instagram pribadinya, dia kembali mengunggah character poster dari film tersebut dengan caption berbunyi: “Trailer DUN3 bakal rilis besok (17/3/2026).”

Unggahan Timothee itu langsung dipenuhi antusiasme para penggemar. “Enggak sabar Chalamet kembali menjadi Paul Atreides yang legendaris,” ujar seorang fans. Lainnya menuliskan, “Era villain Timothee akan segera kembali.”

Menariknya, film Dune: Part 3 akan membawa kembali sederet karakter kunci dari dua seri sebelumnya. Timothee Chalamet kembali berperan sebagai Paul Atreides, sementara Rebecca Ferguson comeback menjadi Lady Jessica. 

Dune Part 3 Zendaya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement