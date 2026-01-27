Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 121: Hasbi Bawa Bom!

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.



Di aula atas, Hasbi semakin emosional, menuduh Lala sebagai penyebab kehancurannya, sementara Lala berusaha mengalihkan perhatian Hasbi dengan mengaku masih mencintainya dan menunjukkan cincin nikah lama mereka, demi memberi Julian kesempatan bertindak. Strategi ini berhasil membuat Hasbi lengah sehingga Julian memukulnya hingga pingsan. Namun, masalah belum selesai karena Julian masih terborgol dengan Hasbi dan bom masih aktif di tubuh Hasbi.



Ardan datang membawa bolt cutter dan berhasil memutus borgol. Julian, Lala, dan Ardan menemukan bom asli terikat kuat di tubuh Hasbi dengan banyak lilitan tali yang rumit. Menyadari waktu hampir habis, Julian memaksa Lala dievakuasi meski Lala menolak meninggalkannya. Axel dan Rico kemudian tiba membantu, namun lilitan bom terlalu kompleks untuk dilepas cepat. Rico memutuskan mengambil alih tanggung jawab, memaksa Julian dan Axel pergi demi keselamatan mereka, sementara Rico tetap tinggal bersama Hasbi untuk membuka bom sendirian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah bom yang dibawa Hasbi meledak?



Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28.

