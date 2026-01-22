Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 115: Julian-Lala Persiapkan Pernikahan

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Hasbi bertemu Ardan di pantry. Ia bertanya soal persiapan pernikahan Lala dengan Julian. Hasbi tampak sudah menerima kondisinya, dan berterima kasih pada Ardan yang sebentar lagi menjadi adik ipar Julian. Di sisi lain, Axel menerima tanggung jawab kerja tambahan dari Julian yang sedang cuti, sementara Rindi jatuh sakit, hingga membuat Axel kepikiran.

Sementara itu, Lala dan Julian mulai membicarakan pernikahan, termasuk waktu yang dekat dan persiapan konsep. Julian mendorong pernikahan segera dan menawarkan untuk mengurus venue, sedangkan Lala fokus pada pakaiannya. Bersamaan dengan itu, Lidya merasa gelisah di kantor. Ia takut masa lalunya kembali mengganggu hidup Julian, sampai Eliza menghubunginya dan meminta pertemuan untuk membahas uang dengan syarat menjauh dari Julian dan Syifa.



Julian mengajak Lala survei venue pernikahan ke sebuah vila di luar kota. Sepanjang perjalanan, mereka berdiskusi soal konsep, akses tamu, dan kehidupan setelah menikah. Di vila, mereka bertemu Wawan, satpam vila, dan anaknya Kenzo, yang sering berulah dengan permainan polisi-polisiannya.

Sementara itu, Lala mulai ragu dengan konsep wedding outdoor karena mengingat trauma masa lalu, sehingga Julian memutuskan untuk mengalah dan mencari konsep indoor. Di vila yang sama, Hasbi ternyata juga datang untuk survei acara kantor, dan terjadi pertemuan canggung antara Hasbi dan Julian. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan mereka berdua?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)