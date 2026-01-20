Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 113: Rico Ingin Jodohkan Hasbi

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Rico menyinggung Hasbi yang belum move on dari Lala. Ia juga ingin menjodohkan Hasbi, namun Hasbi menolak. Di sekolah Syifa, Julian bertemu Eliza yang memaksa ingin menjemput Syifa. Julian mengizinkan dengan syarat harus ada pendamping, yaitu Lala dan Axel. Mereka pergi ke Mall Elysium bersama Syifa. Di kantor Lumera, Lidya mendapat telepon misterius yang diabaikannya. Julian menyampaikan bahwa Lala dan Syifa pergi bersama Eliza, lalu mulai membuka pembicaraan serius dengan Lidya terkait rencana masa depannya dengan Lala.



Di kafe mall, Eliza ingin menyuapi Syifa makanan manis, tetapi Lala melarang karena kondisi kesehatan Syifa. Eliza merasa haknya sebagai seorang Ibu direbut. Axel membawa Syifa menjauh untuk meredakan situasi. Sementara itu, Hasbi berada di mall untuk urusan pekerjaan. Ketika di area toilet, Lala kehilangan Syifa karena Eliza membawanya ke toko tanpa izin. Lala panik, lalu menemukan Syifa bersama Eliza. Adu mulut terjadi, Eliza menuduh Lala posesif dan merendahkannya sebagai calon ibu sambung yang belum tentu dilamar Julian. Apa yang akan di lakukan Eliza terhadap lala selanjutnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28.



