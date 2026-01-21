Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pemain Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Akan Datang di Dahsyatnya Meet and Greet

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |23:02 WIB
Pemain Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Akan Datang di Dahsyatnya Meet and Greet
Meet and Greet
A
A
A

JAKARTA - RCTI kembali menyapa warga Jatinegara dengan membawa para pemain sinetron unggulannya yaitu Mencintai Ipar Sendiri. 

Erdin Werdrayana (Tristan), Gavin Enricko (Artha), Charoline Prisilia (Naomi) dari sinetron Mencintai Ipar Sendiri akan hadir untuk menambah keseruan acara. Mereka akan menyapa para penggemar serta foto bareng. Selain itu para penggemar juga bisa mengikuti berbagai aktivitas seru lainnya antara lain games berhadiah, games New Family 100, dance challenge dan Tiktok Challenge.

Tak hanya itu, akan ada juga special performance dari alumni Indonesian Idol yaitu Ardhitio , 3 Biduan DMD Panggung Rezeki, serta penampilan dari animasi Upin & Ipin dan animasi Entong yang akan semakin menambah kemeriahannya. Dapatkan juga doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri, hari Sabtu, 24 Januari 2026 pukul 14.30 WIB secara langsung di Ramayana Ciplaz Jatinegara. Untuk warga Jatinegara dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika 
ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. 

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

