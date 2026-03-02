Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 103: Ayuna-Rafki Resmi Bertunangan

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki mendapat kabar bahwa Nila, ditusuk orang tak dikenal dan harus dilarikan ke rumah sakit, sehingga orang tuanya kemungkinan tidak bisa hadir. Meski begitu, acara pertunangan Rafki dan Ayuna tetap berlangsung. Prosesi berjalan khidmat: Rafki memasangkan cincin ke jari Ayuna, Ayuna membalas hal yang sama, dan semua tamu menyaksikan dengan haru. Sementara itu terungkap bahwa Nila sebenarnya pura-pura ditusuk demi mendapatkan simpatik Darma, dan rencananya berhasil.

Darma dan Nila akhirnya tiba di venue meski terlambat. Namun ketika Rafki memperkenalkan Darma kepada Dewi, Dewi langsung panik dan berteriak menyebut Darma sebagai penjahat. Dewi katakan bahwa Darma adalah orang yang dulu memfitnah suaminya (ayah Ayuna) atas tuduhan penggelapan dana, memenjarakannya, hingga sang ayah bunuh diri di penjara. Tekanan batin itu pula yang menyebabkan Dewi dulu meninggalkan Ayuna saat masih bayi. Dewi lari keluar venue sambil berteriak, lalu pingsan, dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Darma yang shock langsung memegangi dadanya menahan nyeri jantung.

Bagaimana kondisi Dewi dan Darma setelah insiden tersebut?



