Cibubur, Betrand Peto Ikut Hadir di Dahsyatnya Meet and Greet Cinta Sepenuh Jiwa

JAKARTA - Salah satu sinetron unggulan RCTI, yaitu Cinta Sepenuh Jiwa, kali ini akan hadir menyapa warga Cibubur lewat acara Dahsyatnya Meet & Greet pada Sabtu, 17 Januari 2026.

Warga Cibubur bersiap dengan kehadiran Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Aditya Rino (Axel) dan juga Del Vikesha (Rico) dari sinetron Cinta Sepenuh Jiwa. Akan ada banyak keseruan bersama mereka mulai dari chit chat, foto bareng, acting challenge dan Tiktok challenge. Ikuti pula keseruan lainnya yaitu games berhadiah dan games New Family 100.

Selain itu akan ada special performance dari Betrand Peto, Lessismore serta performance animasi Upin & Ipin dan animasi Entong yang akan semakin menambah kemeriahannya. Dapatkan juga doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa, hari Sabtu, 17 Januari 2026 pukul 14.30 WIB secara langsung di Mall Ciputra Cibubur. Untuk warga Cibubur dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

