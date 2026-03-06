Advertisement
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 106, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |19:05 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 106, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 106, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 108 bercerita tentang Ayuna dan Meli yang menjemput Dewi dari panti wreda. Di sela pengurusan berkas, Meli berbicara dari hati ke hati ke Dewi.

Dia memohon agar Dewi mempertimbangkan ulang atas sikapnya menolak hubungan Ayuna dan Rafki. Karena Meli menilai, Ayuna terlihat sangat bahagia saat bersama Rafki. 

Mendengar permintaan Meli tersebut, Dewi terlihat terguncang namun mencoba menahan diri karena lukanya terlalu dalam. Saat proses administrasi selesai, Ayuna menerima telepon dari petugas bank. 

Bank mengungkapkan, menemukan sebuah deposit box atas nama almarhum Rudi, ayah kandung Ayuna. Deposit box itu ternyata tak pernah diklaim selama nyaris 30 tahun.

Pihak bank menegaskan, Dewi adalah satu-satunya orang yang berhak mengklaim deposit box itu karena satu-satunya ahli waris yang didaftarkan oleh Rudi.

Sementara itu, Rafki dan Tristan kembali terlibat adu mulut soal Ayuna di kantor Darma. Cekcok tersebut bahkan nyaris membuat mereka baku hantam di koridor kantor. 

