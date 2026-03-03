Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 104: Tristan-Rafki Adu Jotos, Shilla Baku Hantam di Sel

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna dan Meli menunggu cemas di depan IGD. Rafki segera menyusul. Dokter menjelaskan bahwa Dewi mengalami pingsan akibat guncangan emosi, dan memori pasien Alzheimer bisa tidak stabil. Dokter tegaskan bahwa alzheimer tidak bisa sembuh total. Saat Dewi sadar, ia justru menolak kehadiran Rafki karena Rafki adalah anak Darma, dan malah berlindung di balik Tristan yang kebetulan ada di rumah sakit itu. Tristan sendiri berada di sana setelah memutarkan video pertunangan Ayuna-Rafki ke telinga Rafka yang koma, mencoba memancing Rafka untuk sadar dan "merebut kembali" Ayuna.

Tristan dan Rafki adu jotos di pelataran rumah sakit karena Tristan mendesak Rafki melepaskan Ayuna karena keluarga Rafki menghancurkan keluarga Ayuna. Di sisi lain, Shilla yang masih di penjara marah besar kepada Lulu yang gagal membunuh Ayuna dan akhirnya memutus kerja sama, lalu keduanya terlibat baku hantam di sel. Di rumah, Darma mengungkapkan penyesalan mendalam kepada Nila. Naomi dan Arta juga mengalami perpisahan menyakitkan di depan apartemen karena Arta tidak mampu mengucapkan bahwa ia sudah melupakan Dania.

Bagaimana kelanjutan konflik Tristan dan Rafki? Akankah Dewi pulih dari kondisinya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI Channel 28.

