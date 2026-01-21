Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 66: Cemburu Pada Rafki dan Ayuna

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Darma mulai merasakan getaran emosional yang berbeda ketika Rafki mencium tangannya. Darma yang selama ini meragukan sosok di hadapannya adalah Rafka, merasa ada rasa haru yang sangat dalam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hal ini membuat Darma semakin tidak sabar menantikan hasil tes DNA agar kebenaran mengenai identitas Rafka-Rafki bisa terbuka.

Sementara itu, Rafki merasa bersalah telah membohongi Ayuna. Rafki pun mencoba meminta saran kepada Arta dengan bercerita perumpamaan seorang teman yang membohongi istrinya. Arta yang sebenarnya sudah menyadari bahwa Rafki sedang menceritakan dirinya sendiri, menyarankan agar Rafki harus terus memberikan perhatian dan hadiah untuk meluluhkan hati wanita. Saran tersebut langsung dipraktikkan oleh Rafki dengan memesan rangkaian bunga melalui telepon untuk dikirimkan kepada Ayuna sebagai tanda permintaan maaf yang tulus. Namun, terjadi miskomunikasi antara Rafki dengan pihak penjual bunga yang justru mengirimkan papan karangan bunga berukuran besar ke kantor. Ayuna yang sedang melakukan meeting penting bersama tim promosi terkejut melihat papan karangan bunga yang biasanya digunakan untuk ucapan berduka cita itu masuk ke ruang meeting.

Di butik Naomi, Tristan membuka plastik dari apotek dan terkejut menemukan alat tes kehamilan dan obat mual di dalamnya, Tristan pun mulai menduga bahwa Shilla yang sebelumnya tertabrak dengannya sedang menyembunyikan kehamilan di luar nikah.

Seluruh karyawan kantor pun heboh dan menilai mereka sebagai pasangan paling romantis, sementara Rafki yang menyadari kesalahannya berlari mengejar papan bunga itu hingga terjatuh. Di tengah rasa malu, Ayuna meminta penjelasan Rafki yang memesan bunga itu. Rafki merasa panik dan mengungkapkan bahwa ia merasa bersalah karena sudah berbohong pada Ayuna. Namun, Ayuna akhirnya tak bisa menahan tawanya dan meminta Rafki untuk berhenti merasa bersalah dan mengatakan fokus mereka adalah menemukan Rafka dan membuktikan bahwa Darma adalah sosok ayah yang baik bagi mereka semua. Di sisi lain, Shilla yang melihat foto-foto karangan bunga tersebut melalui grup kantor merasa sangat muak dan iri dengan kebahagiaan mereka yang dianggapnya berlebihan. Shilla bertekad untuk menemukan Rafka yang asli lebih cepat daripada siapapun agar ia bisa menghancurkan hubungan harmonis antara Ayuna dan Rafki.

