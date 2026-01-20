Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 65: Ayuna-Rafki Semakin Terbawa Perasaan

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Shilla menyadari bahwa Ayuna dan Rafki sedang berusaha mencari keberadaan Rafka, sebuah informasi yang langsung ia simpan sebagai pegangan berbahaya. Pertemuannya dengan Tristan kemudian mempersempit ruang geraknya ketika Tristan mengenali Shilla dan memberi peringatan keras agar ia tidak mencelakai Ayuna. Meski terlihat terpojok, Shilla kini merasa memegang kartu penting. Sementara itu, meeting Darma dan Nila berlangsung tegang, dan di ruang lain Ayuna serta Rafki menjalani pemotretan sebagai pasangan brand yang tampak profesional di luar, namun menyimpan kecanggungan dan perasaan terpendam yang semakin sulit disangkal.

Nila dengan penuh amarah menuduh Lilis mencuri perhiasannya dan memaksa untuk menggeledah kamar Lilis. Meskipun Darma menengahi, Nila tetap bersikeras hingga akhirnya ia menemukan kalung miliknya tersembunyi di bawah kasur Lilis. Penemuan ini membuat Lilis merasa difitnah, namun Nila tetap menarik rambut Lilis dan menyeretnya keluar rumah dengan kasar. Di pelataran halaman, Ayuna dan Rafki yang baru saja pulang dikejutkan oleh pemandangan tersebut. Tanpa diduga, Rafki segera menunjukkan bukti video dari ponselnya yang berisikan Nila sendirilah yang secara diam-diam menaruh perhiasan itu di kamar Lilis untuk menjebaknya.

Bagaimana reaksi Darma mengetahui niat jahat Nila? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)