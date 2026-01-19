Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 63: Nila Tuduh Darma Selingkuh

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Nila menuduh Darma berselingkuh dan mengaitkannya dengan alasan Darma meninggalkan Lita di masa lalu. Bagi Nila, tuduhan ini bukan sekadar cemburu, melainkan ketakutan akan pengkhianatan yang terulang. Darma membantah keras dan bersikeras ia tidak pernah selingkuh, namun penjelasannya gagal meredam kecurigaan Nila. Ancaman emosional pun terlontar saat Nila menegaskan ia tidak akan pernah memaafkan Darma jika pengkhianatan itu terbukti benar. Pertengkaran tersebut tanpa sengaja terdengar oleh Rafki dan Ayuna yang baru pulang, membuat Rafki terpukul karena nama Lita kembali dicap sebagai perempuan yang berselingkuh, sementara Darma terjebak dalam tekanan dan kebingungan.

Di kamar, Ayuna dan Rafki berada dalam suasana canggung. Ayuna meminta maaf atas sikap kasarnya, sementara Rafki memberi ruang dengan menyerahkan ponselnya dan membiarkan Ayuna memilih untuk melaporkannya atau tidak. Ayuna menolak dan memilih menepati komitmennya. Pembicaraan mereka kemudian mengarah ke masa lalu, di mana Rafki membela Lita dan menolak tuduhan perselingkuhan yang selama ini diarahkan kepadanya. Rafki mengungkapkan niatnya untuk mencari bukti apakah Darma benar-benar pernah berusaha mencari keberadaannya dan Lita, atau justru sengaja meninggalkan mereka. Menyadari pencarian ini bisa membuka identitas Rafki, Ayuna mengingatkan risikonya, dan mereka sepakat menyelidiki semuanya secara diam-diam.

Apakah Rafki berhasil mendapat jawaban melalui penyelidikannya?

(kha)