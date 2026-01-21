Advertisement
Sinopsis EPISODE TERAKHIR Terbelenggu Rindu: Ruben Buka Masa Lalu Kelamnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |16:57 WIB
JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Pengakuan Ruben mengguncang semua orang. Ia akhirnya membuka masa lalu kelamnya kepada Noah dan Biru, termasuk alasan ketakutan yang membuatnya meninggalkan Mariska dan Arsy. Luka itu semakin dalam ketika Ruben mengungkap bahwa dirinya mengidap kanker stadium akhir, dan ingin menebus seluruh kesalahan dengan hadir sebagai ayah bagi Arsy, meski kesempatan hidupnya kian menipis. Di sisi lain, Vernie terpukul saat mengetahui kebenaran tentang ibunya. Buku harian Mariska membuka luka lama yang selama ini tersembunyi, membuat Vernie merasa ditinggalkan dan tak pernah benar-benar diinginkan. 

Sementara itu, Arsy memilih menyendiri untuk menenangkan hatinya. Kehadiran Ale yang tulus dan sederhana perlahan menghadirkan rasa nyaman. Setelah pergulatan batin yang panjang, Arsy akhirnya mengambil keputusan besar bersedia bertemu Ruben. Episode terakhir  dipenuhi emosi, penyesalan, dan harapan ketika setiap tokoh dihadapkan pada masa lalu yang tak bisa dihindari dan masa depan yang menuntut keberanian.

Saksikan EPISODE TERAKHIR Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' hari ini, pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

