Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 474: Ruben Bongkar Rahasia Arsy dan Niken Anaknya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |17:04 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 474: Ruben Bongkar Rahasia Arsy dan Niken Anaknya
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Febi tanpa sengaja melihat Ruben, ayah Niken. Kecurigaan Febi langsung memicu kepanikan Niken. Di sisi lain, Ruben ternyata memang sengaja mengikuti Arsy. Situasi semakin rumit ketika Ale salah paham mengira bahwa Ruben adalah orang jahat. 

Ruben akhirnya berhasil mengajak Arsy berbincang di Taman Dahlia. Namun momen tersebut justru disaksikan langsung oleh Niken dan Febi. Puncak konflik terjadi saat Niken melabrak Arsy, bahkan menamparnya dengan tuduhan keji hingga situasi makin memburuk hingga akhirnya Ruben membuat pengakuan atas rahasia besarnya ke Niken dan Arsy bahwa mereka adalah anaknya. 

Apakah Niken bisa menerima kenyataan setelah pengakuan ayahnya? Akankah Arsy menerima kebenaran bahwa harus berbagi Ayah dengan Niken? Saksikan Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' hari ini, tayang setiap hari pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/598/3196218//cinta_sepenuh_jiwa-NKeT_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 112: Lala Curigai Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/598/3196216//mencintai_ipar_sendiri-zwZm_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 63: Nila Tuduh Darma Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/598/3196058//cinta_sepenuh_jiwa-CEbc_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 111: Eliza Pengaruhi Syifa, Julian dan Lala Tersudut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/598/3196054//mencintai_ipar_sendiri-MiPt_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 63: Jasad Rafka Ditemukan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/598/3195791//cinta_sepenuh_jiwa-MiKB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 109, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/598/3195633//cinta_sepenuh_jiwa-9pDb_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 107: Julian dan Hasbi Adu Lelang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement