Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 474: Ruben Bongkar Rahasia Arsy dan Niken Anaknya

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Febi tanpa sengaja melihat Ruben, ayah Niken. Kecurigaan Febi langsung memicu kepanikan Niken. Di sisi lain, Ruben ternyata memang sengaja mengikuti Arsy. Situasi semakin rumit ketika Ale salah paham mengira bahwa Ruben adalah orang jahat.

Ruben akhirnya berhasil mengajak Arsy berbincang di Taman Dahlia. Namun momen tersebut justru disaksikan langsung oleh Niken dan Febi. Puncak konflik terjadi saat Niken melabrak Arsy, bahkan menamparnya dengan tuduhan keji hingga situasi makin memburuk hingga akhirnya Ruben membuat pengakuan atas rahasia besarnya ke Niken dan Arsy bahwa mereka adalah anaknya.

Apakah Niken bisa menerima kenyataan setelah pengakuan ayahnya? Akankah Arsy menerima kebenaran bahwa harus berbagi Ayah dengan Niken?

