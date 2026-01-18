Dikira Cupu Ternyata Tajir Melintir, Nonton Microdrama Terbaru VISION+ Culun Tapi Sultan

VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul "Culun Tapi Sultan". Dari judulnya saja sudah membuat penasaran: "Culun Tapi Sultan".

Tentang apa sebenarnya microdrama ini? Diperankan oleh Sandro Karamoy Nadya Ulya hingga Hana Zain, “Culun Tapi Sultan” berkisah tentang Vincent, seorang mahasiswa yang dikenal berpenampilan culun dan sering menjadi bahan ejekan teman-temannya di kampus. Di balik penampilannya yang sederhana, Vincent ternyata merupakan anak semata wayang dari keluarga terkaya.

Vincent diam-diam menyukai Elena, mahasiswi cantik yang populer di kampus. Namun perasaan Vincent tidak berbalas. Elena justru membenci Vincent dan memandangnya sebelah mata.

Segalanya berubah ketika Elena mengetahui latar belakang keluarga Vincent. Menyadari bahwa Vincent memiliki kekayaan besar, Elena mulai berpura-pura menyukai Vincent demi

memanfaatkan perasaannya.

Sejak saat itu, Elena memanfaatkan ketulusan Vincent untuk memenuhi berbagai keinginannya. Semua permintaan Elena dituruti oleh Vincent tanpa curiga, hingga suatu hari Dea, sahabat

Vincent, menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dea berusaha membuka mata Vincent bahwa Elena hanya memanfaatkannya, namun peringatan itu justru membuat Vincent marah dan menjauh dari Dea.

Kebenaran baru terungkap ketika Vincent sendiri memergoki sikap asli Elena. Situasi berubah menjadi berbahaya saat Elena yang panik berusaha mencelakai Vincent. Beruntung, Dea datang

tepat waktu untuk menolongnya.

Penasaran bagaimana kelanjutan kisah Vincent, Elena, dan Dea? Saksikan microdrama "Culun Tapi Sultan" hanya di VISION+. Sebagai VISION+ Home of Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan microdrama original setiap hari dengan cerita singkat yang emosional, relevan, dan dekat dengan kehidupan — mulai dari romansa, drama keluarga, hingga konflik relasi yang bikin baper sekaligus greget.

