HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sewa Pacar Berujung Cinta Beneran, Nonton VISION+ Microdrama Love by Accident

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |21:03 WIB
Sewa Pacar Berujung Cinta Beneran, Nonton VISION+ Microdrama <i>Love by Accident</i>
Love by Accident
A
A
A

JAKARTA - VISION+ kembali merilis microdrama terbaru berjudul “Love by Accident”. Ceritanya ringan, dan penuh konflik yang terasa nyata. Klik di sini untuk streaming di VISION+. 

Lewat “Love by Accident”, penonton diajak mengikuti kisah Alyssa Tandika, mahasiswi tajir yang hidupnya serba tercukupi, namun justru kehilangan kebebasan memilih. Demi menolak perjodohan  dengan pewaris keluarga bisnis saingan, Alyssa mengambil jalan pintas dengan “menyewa” mahasiswa sederhana penerima beasiswa bernama Ryan Pratama untuk berpura-pura menjadi pacarnya.

Awalnya semua murni soal kesepakatan. Alyssa menggunakan uang dan pengaruh keluarganya untuk mengubah Ryan agar terlihat cocok dengan lingkaran elite keluarganya. Dari cara berpakaian hingga sikap, Ryan perlahan berubah sesuai skenario Alyssa. Strategi ini berhasil keluarga Alyssa percaya, dan rencana perjodohan pun batal.

Masalahnya, perasaan tidak bisa diatur seperti kontrak. Alyssa mulai menyadari bahwa kebersamaannya dengan Ryan bukan lagi sekadar sandiwara. Di sisi lain, Ryan memang sudah menyimpan rasa sejak awal dan menjalaninya dengan tulus.
Ketika kebohongan itu akhirnya terungkap, semuanya runtuh. Ryan memilih pergi. Namun tak disangka, takdir mempertemukan mereka kembali bertahun-tahun kemudian dalam sebuah acara. Masa lalu belum sepenuhnya selesai, begitu juga perasaan yang pernah ada. Di momen itulah Alyssa dihadapkan pada pilihan besar tentang hidup yang benar-benar ingin ia jalani.

Penasaran bagaimana akhir kisah Alyssa dan Ryan? Saksikan microdrama “Love by Accident” hanya di VISION+. Streaming sekarang microdrama “Love by Accident” di VISION+ dengan paket premium mulai dari Rp20.000 per bulan. Sebagai VISION+ Home of Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ konsisten menghadirkan microdrama original dengan cerita singkat, relevan, dan relate dengan keseharian—mulai dari kisah cinta, dinamika pertemanan, hingga konflik keluarga. Jangan lewatkan judul microdrama lainnya yang tayang setiap hari.

(kha)

