Streaming Dead Passenger di VISION+, Perjalanan Mencekam yang Penuh Teror

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama penuh ketegangan berjudul Dead Passenger. Dari judulnya saja sudah terasa nuansa misterinya. Siap-siap dibuat merinding sekaligus penasaran di setiap episodenya. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

Alexa diminta bosnya, Gerry, untuk mengantarkan tamu VIP ke sebuah tempat. Alexa yang awalnya mau mengajukan cuti karena akan dilamar oleh calon suaminya, tapi mau tak mau menuruti permintaan bosnya. Karena dijanjikan bonus besar, Alexa mulai mengantarkan tamu VIP pesanan Gerry.

Di tengah jalan, Alexa selalu diteror suara-suara ghaib yang meminta tolong. Betapa kagetnya Alexa saat tau sosok VIP yang diantarnya adalah jasad. Alexa yang tau langsung memutar balik untuk meminta pertanggungjawaban Gerry. Gerry kesal karena Alexa malah putar balik. Selama perjalanan kembali Alexa diteror arwah untuk meminta tolong balaskan balas dendam.

Hingga saat di rest area, Alexa bertemu dengan Arga, yg ternyata calon suaminya (sosok arwah yang menyamar). Arga berhasil menenangkan Alexa dan berjanji akan membantu Alexa. Arga mulai menemani Alexa untuk kembali. Tapi mereka malah tersesat di sebuah rumah tua. Tahu Alexa ada di sebuah rumah tua, Gerry dan anak buahnya menyusul kesana. Gerry langsung menyerang Alexa.

Arga yang tau berusaha melindungi Alexa. Hingga akhirnya, Gerry kalah karena teror arwah yang intens. Gerry jadi gila. Di akhir cerita, Alexa mengucapkan terima kasih pada Arga karena selalu membantunya. Disini Alexa kaget saat tau kalo ternyata Arga, calon suaminya adalah arwah tanu VIP yang dia antar. Alexa sedih mengetahui kenyataan itu. Arga meminta agar Alexa tidak sedih. Arga pun pergi selama-lamanya.

Dibintangi oleh Ratu Bijak sebagai Alexa, Angga Alatas, dan Jorgie Kasenda sebagai Gerry, microdrama ini menghadirkan cerita horor-thriller dalam format singkat yang padat dan intens. Setiap episodenya langsung ke inti konflik tanpa bertele-tele, bikin jantung ikut berdebar. Microdrama “Dead Passenger” cocok buat kamu yang suka cerita misteri dengan sentuhan emosional dan twist yang tak terduga.

Siap ikut tegang sekaligus terharu? Nonton sekarang di VISION+. Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama App – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ menghadirkan berbagai cerita seru yang mudah diikuti kapan saja. Langganan mulai dari Rp20.000,- per bulan! Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store sekarang!

