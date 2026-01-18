Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 63: Jasad Rafka Ditemukan?

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki akhirnya membawa Ayuna menemui Rio. Di rumah Rio, Rio menjelaskan kalau ia telah menyisir beberapa pulau di sekitar lokasi jatuhnya Rafka, namun belum menemukan jasad. Nantinya Rafki secara diam-diam meminta Rio agar tidak memberi tahu Shilla tentang perkembangan apa pun, juga memberitahu Ayuna kalau dirinya dulu dekat dengan Shilla. Rio memahami hal itu. Di lain waktu, Rio mendapat kabar kalau ada sebuah jaket hijau army yang robek, yang dikenali sebagai milik Rafka, ditemukan di batu karang, juga ada penemuan jasad yang tidak memiliki keluarga. Rio segera mengabari Ayuna-Rafki dan keduanya segera ke rumah sakit.

Di rumah Darma, kecurigaan terhadap Rafka semakin menguat. Darma mulai menyadari kejanggalan sikap dan kebiasaan Rafka yang tidak lagi seperti dulu, terutama terkait obat-obatan autoimun yang seharusnya rutin dikonsumsi namun justru masih utuh. Lilis, yang sebenarnya mengetahui identitas Rafki, beberapa kali hampir keceplosan dan terlihat jelas menutupi sesuatu, membuat Darma semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan darinya. Darma akhirnya menelepon dokter Leo untuk mengajak ketemu. Darma menceritakan yang ia khawatirkan dan dokter Leo memberikan saran untuk melakukan tes DNA untuk verifikasi pasien karena dia juga takut jika yang selama ini ia tangani bukanlah Rafka karena jelas itu akan berbahaya. Darma menyetujui untuk melakukan tes DNA itu.

Apakah jasad itu benar adalah Rafka? Akankah Darma menemukan fakta tentang kebohongan Rafki?

