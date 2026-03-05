Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Sebarkan Isu Fitnah Perselingkuhan Azizah Salsha, Resbob dan Bigmo Ditetapkan Tersangka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |19:57 WIB
Diduga Sebarkan Isu Fitnah Perselingkuhan Azizah Salsha, Resbob dan Bigmo Ditetapkan Tersangka
Azizah Salsha
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Bigmo (Muhammad Jannah) dan Resbobb (Adimas Firdaus) sebagai tersangka kasus dugaan fitnah yang dilaporkan oleh Selebgram Azizah Salsha. 

"Sudah (tersangka)," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Prakoso saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (5/3/2026). 

Menurut Rizki, penetapan tersangka terhadap YouTuber tersebut dilakukan dalam proses gelar perkara pada minggu ini. 

"Di minggu ini (penetapan tersangka)," ujar Rizki. 

Sebelumnya, Selebgram Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha resmi melaporkan dua akun @niceguymo dan @ibaratbradprittt ke Bareskrim Polri. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bigmo Resbob Azizah Salsha
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205202//bigmo-T9S3_large.jpg
Polri Tetapkan Bigmo dan Resbobb Tersangka Laporan Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/33/3204876//azizah_salsha-yKOV_large.jpg
Azizah Salsha Dihujat Netizen Imbas Unggah Foto Seksi di Bulan Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197800//jule_dan_na_daehoon-1xkX_large.jpg
Jule Minta Maaf dan Puji Na Daehoon: Kamu Laki-laki Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190541//resbob_resmi_jadi_tersangka-VjDl_large.jpg
Ini Motif Resbob Hina Suku Sunda saat Live Streaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190540//resbob_resmi_jadi_tersangka-hO80_large.jpg
Resbob Resmi Jadi Tersangka Kasus Ujaran Kebencian terhadap Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190122//muhammad_adimas_firdaus_putra_alias_resbob-IZ9t_large.jpg
Hina Suku Sunda, Resbob Terancam 6 Tahun Penjara!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement