Suami Diam-Diam Nikah, Istri Siri Jadi Dalang Hancurnya Pernikahan di Microdrama VISION+

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul “Istri Siri”. Klik di sini untuk streaming di VISION+. Microdrama Istri Siri mengisahkan Elena, seorang perempuan mandiri, lembut, dan selalu berusaha melihat sisi baik orang lain.

Selama tujuh tahun menikah dengan Arga, Elena percaya pernikahannya berjalan baik-baik saja. Arga dikenal sebagai sosok yang hangat dan perhatian, namun berada dalam tekanan besar dari keluarganya — terutama soal keturunan. Di tengah situasi tersebut, Arga justru mengambil keputusan yang keliru.

Ia diam-diam menikah siri dengan Bianca, rekan kerja baru Elena yang ternyata adalah perempuan ambisius dan manipulatif, serta terobsesi menjadi satu-satunya istri Arga secara sah. Dengan penuh kepura-puraan, Bianca mendekati Elena sebagai sahabat yang perhatian, sambil perlahan merusak hidupnya dari dalam.

Ia menukar dokumen penting di kantor, mengacaukan reputasi Elena, memprovokasi rekan kerja agar membenci Elena, hingga membuat karier Elena berada di ujung tanduk. Bersamaan dengan itu, Bianca mempengaruhi Arga dengan meyakinkannya bahwa Elena tak mampu memberikan keturunan seperti yang diharapkan keluarganya.

Perubahan sikap Arga pun mulai dirasakan Elena. Arga semakin menjauh, dan setiap kali masalah menimpa Elena, Bianca selalu ada di sekitarnya, seolah menjadi penolong, sekaligus saksi.