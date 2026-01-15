Ambisi Ibu Tiri vs Cinta Sejati, Nonton Microdrama Terbaru VISION+ Cinta Sang CEO

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul “Cinta Sang CEO.” Klik di sini untuk streaming di VISION+.

Microdrama ini mengangkat kisah cinta penuh konflik antara seorang asisten pribadi dan putra CEO kaya raya, yang harus berhadapan dengan ambisi, manipulasi, dan ancaman demi mempertahankan hubungan mereka.

“Cinta Sang CEO” berkisah tentang Aurel (diperankan oleh Maeva Schillinger), asisten pribadi Dirga, seorang CEO sukses. Kehidupan Aurel yang awalnya berjalan profesional dan tertata berubah ketika Mario (diperankan oleh Daniel Rutters), putra Dirga, pulang ke Indonesia setelah lama menempuh pendidikan di luar negeri. Pertemuan pertama Aurel dan Mario langsung menumbuhkan ketertarikan di antara keduanya.

Kedekatan mereka semakin intens saat Dirga mempercayakan Aurel untuk membantu Mario mengenal dunia kerja dan bisnis keluarga. Dari relasi profesional itu, benih cinta tumbuh.

Namun kisah manis itu tidak berjalan mulus. Hubungan mereka mendapat penentangan keras dari Grace, ibu tiri Mario yang ambisius. Grace telah merancang masa depan Mario sesuai ambisinya sendiri, termasuk menjodohkannya dengan perempuan pilihan bernama Selena.

Penolakan Mario terhadap perjodohan tersebut membuat Grace mengambil langkah ekstrem. Penasaran bagaimana kisah Aurel dan Mario selanjutnya? Saksikan microdrama “Cinta Sang CEO” hanya di VISION+.

Streaming sekarang microdrama “Cinta Sang CEO” di VISION+ dengan paket premium mulai dari Rp20.000 per bulan. Sebagai VISION+ Home of Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan microdrama original setiap hari dengan cerita singkat yang emosional, relevan, dan dekat dengan kehidupan dari romance, drama keluarga, hingga konflik relasi yang bikin baper sekaligus greget.

Jangan lewatkan microdrama lainnya yang tak kalah seru!

