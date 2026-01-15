Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 60: Shilla Korbankan Diri Demi Ayuna

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Setelah mengetahui dari Tristan bahwa Shilla ternyata teman masa kecilnya di panti asuhan, Ayuna akhirnya bertemu dan berpura-pura akrab dengan Shilla di kantor hingga keduanya berpelukan. Momen itu tidak luput dari pengamatan Rafki yang langsung memperingatkan Shilla agar tidak macam-macam dan tidak menyakiti Ayuna. Di saat bersamaan, bayangan masa lalu panti asuhan kembali menghantui Ayuna. Saat hendak pulang dari kantor, Ayuna hampir kejatuhan pot bunga. Namun, dengan sangat heroik Shilla menyelamatkan Ayuna dengan mengorbankan dirinya sendiri.

Meli menerima telepon dari Ayuna yang berteriak histeris, membuatnya segera mengajak Hendar untuk menyusul Ayuna. Ternyata di kantor Darma, Shilla tergeletak pingsan setelah menyelamatkan Ayuna dari pot yang jatuh dari atas gedung, yang membuat semua orang panik termasuk Rafki yang sedang rapat bersama Arta. Mereka semua bergegas membawa Shilla ke Klinik Asyifa.

Bagaimana keadaan Shilla?



