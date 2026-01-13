Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 58: Ayuna Minta Rafki Mencari Rafka

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |18:02 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 58: Ayuna Minta Rafki Mencari Rafka
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna yang sudah tahu tentang identitas Rafki, jadi berubah menjadi dingin. Rafki berubah cemas ketika melihat Ayuna berbicara ke Darma dan hampir memberitahu siapa Rafki yang sebenarnya ke Darma, tetapi ternyata Ayuna tidak melakukan itu. Nila melihat perubahan dalam hubungan Ayuna dan Rafki, membuat dirinya menjadi curiga. Ketika hanya ada Ayuna dan Rafki saja, Rafki berterima kasih karena Ayuna ternyata tidak memberitahu Darma apa yang terjadi. Rafki menjelaskan bahwa dia melakukan semua ini karena sempat memiliki dendam pada Darma, tetapi Ayuna memberitahu kalau Darma sebenarnya menyayangi Rafki dan Ayuna ingin Rafki melihat sendiri bahwa Darma tidak seburuk itu. Sementara Ayuna bertanya di mana keberadaan Rafka. Rafki menjelaskan mengenai pertengkaran mereka. Ayuna minta agar Rafki mencari keberadaan Rafka dan jika tidak menemukannya, Rafki harus bertanggung jawab.

Meli dan Hendar dapat kabar dari Ayuna bahwa mereka tidak jadi honeymoon dan sudah kembali ke Jakarta karena Rafka mengalami kecelakaan. Meli dan Hendar kemudian datang ke rumah Darma untuk menjenguk, tetapi mereka justru bertemu dengan Lilis. Lilis yang ingat dengan perlakuan Hendar, merasa tidak suka dan mengadu ke Darma bahwa Hendar sempat mengangkat roknya.

Apakah Rafki berhasil menemukan Rafka? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/598/3195171//terbelenggu_rindu-cjeC_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 469: Amira Minta Maaf pada Arkana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/598/3195091//ibrahim_risyad-XOZS_large.jpeg
Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Capai 100 Episode, Ibrahim Risyad: Alhamdulillah, Happy!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/598/3194963//cinta_sepenuh_jiwa-SjdJ_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 104: Hasbi Bantu Bebaskan Julian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/598/3194955//mencintai_ipar_sendiri-hB9N_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 57: Ayuna Bongkar Rahasia Rafki Pada Darma?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/598/3194954//terbelenggu_rindu-XsNM_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 468: Arkana Kabur dari Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/598/3194813//cinta_sepenuh_jiwa-Kb8s_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 103: Mobil Terdorong ke Jurang, Hasbi Tak Selamat?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement