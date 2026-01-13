Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 58: Ayuna Minta Rafki Mencari Rafka

'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna yang sudah tahu tentang identitas Rafki, jadi berubah menjadi dingin. Rafki berubah cemas ketika melihat Ayuna berbicara ke Darma dan hampir memberitahu siapa Rafki yang sebenarnya ke Darma, tetapi ternyata Ayuna tidak melakukan itu. Nila melihat perubahan dalam hubungan Ayuna dan Rafki, membuat dirinya menjadi curiga. Ketika hanya ada Ayuna dan Rafki saja, Rafki berterima kasih karena Ayuna ternyata tidak memberitahu Darma apa yang terjadi. Rafki menjelaskan bahwa dia melakukan semua ini karena sempat memiliki dendam pada Darma, tetapi Ayuna memberitahu kalau Darma sebenarnya menyayangi Rafki dan Ayuna ingin Rafki melihat sendiri bahwa Darma tidak seburuk itu. Sementara Ayuna bertanya di mana keberadaan Rafka. Rafki menjelaskan mengenai pertengkaran mereka. Ayuna minta agar Rafki mencari keberadaan Rafka dan jika tidak menemukannya, Rafki harus bertanggung jawab.

Meli dan Hendar dapat kabar dari Ayuna bahwa mereka tidak jadi honeymoon dan sudah kembali ke Jakarta karena Rafka mengalami kecelakaan. Meli dan Hendar kemudian datang ke rumah Darma untuk menjenguk, tetapi mereka justru bertemu dengan Lilis. Lilis yang ingat dengan perlakuan Hendar, merasa tidak suka dan mengadu ke Darma bahwa Hendar sempat mengangkat roknya.

