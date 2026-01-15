Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 107: Julian dan Hasbi Adu Lelang

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Eliza ke rumah Julian untuk mencari foto lama sebagai bukti bahwa ia adalah ibu kandung Syifa. Ia berhasil menemukan foto Eliza dan Syifa kecil, namun Julian pulang di saat itu dan Eliza terpaksa sembunyi. Sementara foto itu diambil Julian dan disimpan. Julian pergi ke acara charity di Harmony Playground, dan ternyata Hasbi juga datang. Julian dan Hasbi adu lelang mendapatkan prototipe pisau untuk perusahaan mereka, tapi akhirnya Hasbi yang menang. Sementara Eliza diam-diam mengikuti Julian dengan tujuan mengambil kembali foto.



Sementara Julian di charity, Syifa dititipkan ke Axel. Tapi saat beli es krim mereka terpisah. Syifa bertemu Eliza dan kemudian bertemu Lala yang juga di charity untuk men-supply makan andari Amore. Ketiganya sempat bermain bersama. Mereka bermain arcade basket untuk memenangkan boneka untuk Syifa. Sementara itu, Ardan Axel dan Rindi terus mencari Syifa.



Hasbi diam-diam mengikuti. Di sisi lain, Eliza yang berniat mengambil kembali foto di dompet Julian tersesat dan hampir jadi korban pencopetan, tetapi justru memanfaatkan pencopet tersebut untuk rencananya. Apa yang akan dilakukan Eliza selanjutnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28.



