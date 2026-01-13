Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 105: Axel-Rindi Selidiki TKP Julian Tabrak Hasbi

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Ardan bersama bosnya, Rudi, sampai di ruang rawat CEO mereka yang ternyata adalah Hasbi. Ardan kaget dan bertanya ke Hasbi “Kerak wajan, lo CEO Radeska?”. Panik dilihat oleh karyawan lain, Ardan kabur. Lala dan Rico sedang membahas pelaku penganiayaan saat Ardan datang berlari dan menubruk Rico. Akhirnya Ardan ikut Rico dan Lala memulai investigasi pelaku. Di sisi lain, Axel dan Rindi menyelidiki TKP Julian menabrak Hasbi. Axel menemukan jejak rem mobil Julian dan ternyata dia menemukan hpnya. Eliza datangi Julian di penjara. Julian tidak menyambut Eliza dengan baik dan menyalahkan Eliza yang menyebabkan dia masuk penjara.

Axel dan Rindi bertemu Lala-Rico-Ardan di resort. Mereka mendatangi ruang CCTV dan meminta akses untuk cek CCTV. Saking banyaknya file rekaman, semuanya jadi kelelahan sementara Lala masih giat mencari. Hingga akhirnya Lala melihat rekaman empat orang pelaku yang lengah dan membuka masker. Ardan menyadari mereka sebagai mantan karyawan yang dia temui.

Lala pulang ke rumah Julian bersama Rico, Axel, Ardan, dan Rindi. Dalam mobil, Lala menegaskan pada Rico bahwa perasaannya pada Hasbi sudah tidak ada dan yang tersisa hanyalah obsesi sepihak dari Hasbi. Di rumah sakit, Hasbi masih dirawat akibat pengeroyokan, namun saat sadar ia gelisah karena Rico pulang bersama Lala. Sementara itu, Lala tiba di rumah Julian untuk menjaga Syifa. Namun Syifa menolak Lala dan meminta bertemu Julian. Ia menganggap Lala, Lidya berbohong. Bagaimana kelanjutan sikap Syifa terhadap Lala?

Bagaimana kelanjutan sikap Syifa terhadap Lala?



