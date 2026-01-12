Advertisement
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 104: Hasbi Bantu Bebaskan Julian?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |19:00 WIB
JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Pagi hari, Syifa curiga ke Lidya kenapa dia tidak ke kantor, padahal jika Julian dinas, Lidya pasti ke kantor. Saat mau berangkat, Ardan akhirnya cerita ke Lala bahwa dia akan mulai bekerja di tempat baru. Lala sangat terharu. Di kantor polisi, Erwin mengabarkan alibi Julian kurang menguntungkan sehingga yang mereka bisa harapkan adalah keadaan Hasbi. Setelah itu, Lala bertemu Julian. Lala terlihat sangat tegar demi Julian. Lala bantu menyuapi Julian makanan dengan lucu. Di kantor, Ardan tidak sengaja menabrak Tyo dan Erik, tanpa tahu mereka siapa. Tyo dan Erik memperingati Ardan jangan kerja di sana karena mereka baru dipecat oleh CEO yang semena-mena. 
 
Lidya mengajak Syifa bermain di taman. Syifa terlihat belajar berjalan lagi. Lalu, Lidya mendapat telepon dari Lala yang dipesankan Julian untuk menjaga Syifa. Lidya menyarankan Lala untuk cek Hasbi saja, karena Hasbi adalah kunci kebebasan Julian. Apakah Hasbi akan membantu membebaskan Julian?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

