Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 97: Lala Tampar Hasbi, Julian Ditangkap

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Lala akhirnya melawan Hasbi dengan menamparnya di tengah pesta, lalu meninggalkannya. Ia pun menelpon Julian, namun ia bertemu Rico yang membawa ponsel Julian dan bilang bahwa Julian telah ditangkap. Hasbi memerintahkan Lala dibawa ke Julian. Ia memilih “mengikuti permainan” mereka. Sementara itu, Axel, Ardan, dan Rindi berhasil kabur tetapi kembali diburu anak buah Rico, sehingga mereka terpaksa melarikan diri lebih jauh dan hanya bisa memikirkan cara menyelamatkan Lala dan Julian dari luar.



Setelah pesta usai, Lala dan Julian dipertemukan kembali di kamar kosong. Julian sadar dan menyalahkan diri karena gagal melindungi Lala, namun Lala menegaskan bahwa mereka harus saling menjaga. Hasbi dan Rico kemudian masuk dan memaksa mereka menghadapi “after party” untuk menyelesaikan semuanya. Di ruang makan, Hasbi dengan santai menjamu mereka sambil menyindir hubungan Lala dan Julian, bahkan membandingkan masakan chef pribadinya dengan masakan Julian. Julian melakukan konfrontasi soal cctv yang diberi Axel. Mereka semua pun menonton file tersebut, dan ternyata filenya sudah diganti oleh Rico. Julian yang masih belum percaya pun kemudian mengajak membuktikan langsung ke villa. Apakah Julian berhasil membuktikannya?

