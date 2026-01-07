Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 53: Arshilla Ketahuan Berbohong

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Tristan terus berpikir tentang panti asuhan Arshilla. Ia kemudian menelepon Ayuna untuk menanyakan nama panti asuhan Ayuna. Tristan sangat terkejut karena ternyata Ayuna dan Arshilla berasal dari satu panti asuhan yang sama. Tristan semakin merasa jika ada sesuatu yang janggal dalam diri Arshilla. Saat itu Tristan juga mendapat info dari anak buahnya mengenai tempat kos Arshilla.

Tristan lantas segera berjalan ke sana, tetapi Naomi memaksa untuk ikut, terlebih ketika Tristan memberitahu tentang kecurigaannya. Sesampainya di kosan Arshilla, ternyata ibu dan para penghuni kos tidak pernah melihat wajah Arshilla di kos itu, menandakan Arshilla berbohong tentang tempat tinggalnya selama ini.

Hendar diam-diam menelepon Shilla, tetapi Shilla hanya menjawab seadanya karena dia sedang melakukan sebuah rencana. Shilla ternyata mendatangi hotel tempat Ayuna-Rafki menginap dengan menyamar dengan rambut wig pendek dan kacamata hitam.

Saat itu Shilla tidak sengaja bertemu Ayuna-Rafki dan membuat lipsticknya terjatuh. Ayuna segera mengambil dan menyerahkan ke Shilla tanpa mengenali siapa orang tersebut. Shilla kesal melihat kebersamaan Ayuna-Rafki.

Apa yang akan kembali diperbuat Shilla pada Ayuna?



