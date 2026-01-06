Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 52: Shilla Syok Nila Ingin Celakai Rafki

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |17:58 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 52: Shilla Syok Nila Ingin Celakai Rafki
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Andri menjalankan instruksi Shilla dengan memberikan helm dan pelampung rusak kepada Ayuna, lalu sengaja menjatuhkan diri ke arah Ayuna saat perahu menghantam batu hingga wanita itu jatuh dari perahu dan hanyut terbawa arus deras. 

Lilis yang semula berniat mengusir 2 kucing kampung yang berkelahi di teras dengan air ember, justru tidak sengaja menyirami Nila yang baru datang, membuat Nila marah karena basah kuyup. Nila marah besar dan mengancam akan memecatnya. Lilis kemudian meminta maaf ke Nila, meski setelahnya Lilis juga menggerutu kesal ke Nila. 

Nila menghubungi Shilla untuk menanyakan perkembangan rencana yang sudah ia minta. Shilla mengabari kalau dia sudah merusak ban mobil Rafka dan yakin kalau Ayuna tidak akan selamat, tetapi Nila justru menekankan bahwa yang seharusnya tidak selamat, bukan hanya Ayuna tetapi juga Rafka. 

Di situ Shilla berubah tegang karena ternyata Nila juga ingin menghancurkan hidupnya Rafki, bukan hanya Ayuna. Di lain sisi, Nila ikut cemas karena setelah telepon itu mati, Lilis justru berdiri di depan pintu kamarnya. Nila takut jika Lilis mendengar ucapannya saat tadi di telepon dengan Shilla.

Apakah Lilis mendengarkan ucapan Nila pada Shilla? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/598/3193847//terbelenggu_rindu-1NTQ_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 464: Senja Kembali di Pelukan Amira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/33/3193700//cinta_sepenuh_jiwa-v1hs_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 95: Julian Ingin Ungkap Kebenaran Ibu Kandung Syifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/33/3193661//mencintai_ipar_sendiri-7OAD_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 51: Shilla Beraksi Celakai Ayuna Saat Rafting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/598/3193651//terbelenggu_rindu-Rhe2_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 463: Marcel Tak Selamat, Keberadaan Senja Jadi Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/598/3193509//mencintai_ipar_sendiri-FM73_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 50, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/598/3193385//cinta_sepenuh_jiwa-gq8u_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 93: Cemburu Melihat Julian dan Lala, Eliza Luapkan Amarah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement