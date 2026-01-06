Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 52: Shilla Syok Nila Ingin Celakai Rafki

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Andri menjalankan instruksi Shilla dengan memberikan helm dan pelampung rusak kepada Ayuna, lalu sengaja menjatuhkan diri ke arah Ayuna saat perahu menghantam batu hingga wanita itu jatuh dari perahu dan hanyut terbawa arus deras.

Lilis yang semula berniat mengusir 2 kucing kampung yang berkelahi di teras dengan air ember, justru tidak sengaja menyirami Nila yang baru datang, membuat Nila marah karena basah kuyup. Nila marah besar dan mengancam akan memecatnya. Lilis kemudian meminta maaf ke Nila, meski setelahnya Lilis juga menggerutu kesal ke Nila.

Nila menghubungi Shilla untuk menanyakan perkembangan rencana yang sudah ia minta. Shilla mengabari kalau dia sudah merusak ban mobil Rafka dan yakin kalau Ayuna tidak akan selamat, tetapi Nila justru menekankan bahwa yang seharusnya tidak selamat, bukan hanya Ayuna tetapi juga Rafka.

Di situ Shilla berubah tegang karena ternyata Nila juga ingin menghancurkan hidupnya Rafki, bukan hanya Ayuna. Di lain sisi, Nila ikut cemas karena setelah telepon itu mati, Lilis justru berdiri di depan pintu kamarnya. Nila takut jika Lilis mendengar ucapannya saat tadi di telepon dengan Shilla.

Apakah Lilis mendengarkan ucapan Nila pada Shilla?

