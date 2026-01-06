Advertisement
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 464: Senja Kembali di Pelukan Amira

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |16:56 WIB
JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Yuniar yang berada di ICU mulai sadar membuka harapan baru tentang Senja. Ia menuliskan sebuah pesan penting tentang keberadaan Senja. Amira dan Biru penuh harap dengan pengawalan polisi menuju ke lokasi panti, sementara Ale dan Bu Litha merawat Senja (yang mereka panggil Cantika). Momen haru terjadi saat menyerahkan Senja beserta cincin milik Amira yang dulu di dalam bedong Senja. Yuniar sengaja meninggalkan cincin itu sebagai penanda agar Senja nanti kembali ke keluarga aslinya.

Di sisi lain, Yuniar akhirnya ditahan polisi dan mengakui menyesal atas semua kesalahannya. Kebahagiaan keluarga Biru kembali utuh, penuh cinta, dan bersiap menggelar aqiqah untuk Senja dan Langit. Di balik kebahagiaan, muncul keputusan gugatan terhadap Yuniar.

Apakah Biru dan Amira akan tetap meneruskan pelaporan kasus penculikan Senja? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis.
 

