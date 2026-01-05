Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 463: Marcel Tak Selamat, Keberadaan Senja Jadi Misteri

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru terlibat perkelahian dengan Marcel di sebuah gedung terbengkalai. Sementara Amira nyaris celaka saat mencoba membantunya. Dalam situasi genting, Marcel terpeleset di tepi gedung dan hampir jatuh, akhirnya Marcel jatuh dari ketinggian dan tewas secara tragis. Jenazah Marcel dibawa ke RS Petra Husada, meski terpukul, Gladys menerima kematian Marcel sebagai akhir dari semua kejahatannya.

Biru dan Amira menjalani pemeriksaan di kantor polisi, namun kabar terburuk tetap sama kalau Senja belum ditemukan. Di sisi lain, Arsy mencurigai Ale mengetahui sesuatu tentang Senja. Ia nekat membuntuti Ale namun terjadi insiden dengan Niken dan Febi yang sengaja agar usahanya gagal. Di Panti Asuhan Bintang Mulia, Ale mulai merasa harus menghubungi orang tua Senja. Sementara itu Yuniar yang koma akhirnya sadar di ICU.

Apakah Yuniar akan menceritakan keberadaan Senja? Bagaimana dengan Arsy, apakah akan mencari tahu tentang Ale dan keberadaan Senja?

