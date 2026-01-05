Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 463: Marcel Tak Selamat, Keberadaan Senja Jadi Misteri

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |16:46 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 463: Marcel Tak Selamat, Keberadaan Senja Jadi Misteri
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru terlibat perkelahian dengan Marcel di sebuah gedung terbengkalai. Sementara Amira nyaris celaka saat mencoba membantunya. Dalam situasi genting, Marcel terpeleset di tepi gedung dan hampir jatuh, akhirnya Marcel jatuh dari ketinggian dan tewas secara tragis. Jenazah Marcel dibawa ke RS Petra Husada, meski terpukul, Gladys menerima kematian Marcel sebagai akhir dari semua kejahatannya.

Biru dan Amira menjalani pemeriksaan di kantor polisi, namun kabar terburuk tetap sama kalau Senja belum ditemukan. Di sisi lain, Arsy mencurigai Ale mengetahui sesuatu tentang Senja. Ia nekat membuntuti Ale namun terjadi insiden dengan Niken dan Febi yang sengaja agar usahanya gagal. Di Panti Asuhan Bintang Mulia, Ale mulai merasa harus menghubungi orang tua Senja. Sementara itu Yuniar yang koma akhirnya sadar di ICU.

Apakah Yuniar akan menceritakan keberadaan Senja? Bagaimana dengan Arsy, apakah akan mencari tahu tentang Ale dan keberadaan Senja?

Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/598/3193385//cinta_sepenuh_jiwa-gq8u_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 93: Cemburu Melihat Julian dan Lala, Eliza Luapkan Amarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/598/3193384//mencintai_ipar_sendiri-t1q9_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 49: Misteri Orang Tua Ayuna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/598/3193234//cinta_sepenuh_jiwa-SAYm_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 92: Eliza Pengaruhi Julian Demi Harta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/598/3193231//mencintai_ipar_sendiri-rM1k_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 48: Mulai Jatuh Cinta, Rafki Jauhi Ayuna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/598/3193228//terbelenggu_rindu-hxcW_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 462: Yuniar Ditikam, Marcel Jebak Amira dan Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/598/3193040//cinta_sepenuh_jiwa-krPc_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 91: Eliza Minta Lala Menjauh dari Syifa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement