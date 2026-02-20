Advertisement
Perjuangan Hidup dan Mimpi Warnai Langkah 7 Finalis KDI 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |19:05 WIB
Perjuangan Hidup dan Mimpi Warnai Langkah 7 Finalis KDI 2025
Perjuangan Hidup dan Mimpi Warnai Langkah 7 Finalis KDI 2025. (Foto: MNC Media)
JAKARTAKontes Dangdut Indonesia (KDI) 2025 memasuki fase paling krusial. Setelah melalui proses audisi panjang dan persaingan ketat di setiap gerbang, kini tersisa tujuh peserta.

Masing-masing peserta membawa kisah hidup penuh perjuangan ke panggung terbesar dangdut Indonesia. Bagi para finalis, KDI tak sekadar ajang bernyanyi.

Panggung ini menjadi ruang pembuktian, tempat mimpi, doa keluarga, serta harapan masa depan dipertaruhkan sepenuh hati. Tujuh finalis KDI 2025 datang dari berbagai daerah dengan latar belakang beragam.

Afifah dari Brebes menjadikan keterbatasan sebagai kekuatan untuk terus melangkah. Sementara Bela dari Mukomuko bernyanyi demi masa depan sang adik.

Erhan dari Ogan Komering Ilir bangkit dari kelelahan dan tekanan yang nyaris membuatnya menyerahkan. Sementara itu, Intan Putri dari Lampung membawa semangat kerja keras keluarganya ke setiap penampilan. 

